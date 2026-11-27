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El pasado 25 de noviembre, Martha Figueroa reveló durante la transmisión de Hoy que Daniel Elbittar es el protagonista de la producción Un Ángel, Inocencia. La periodista detalló que el actor y Biby Gaytán cuentan con el respaldo de un gran elenco en dicha obra, destacando la participación de Beng Zeng.

Figueroa mencionó que el elenco es muy completo y resaltó la presencia de Beng Zeng, a quien llamó El Chino de Doña Lucha. Esta mención provocó que Galilea Montijo se mostrara sorprendida en vivo y que Andrea Legarreta interviniera para dar más detalles sobre la trayectoria del actor.

Legarreta explicó que Beng Zeng no solo participó hace años en María de todos los ángeles, sino que también formó parte del programa Hoy. La conductora aseguró que El Chino trabajó en el programa junto con Benny Emmanuel, señalando que ambos trabajaban ahí como niños.

Andrea Legarreta afirmó que el actor era también nuestro Chino y recordó que Benny Emmanuel, quien ahora es un gran actor de cine mexicano, también formaba parte de ese equipo. Ante estas declaraciones, Martha Figueroa reaccionó con una sonrisa y comentó que entonces todo es nuestro, con buen humor.

¿Será que ahora todos los actores famosos de México pasaron primero por el set de Hoy?