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Tras la Asamblea del 25 de noviembre, ya se definieron los cuatro nominados que están en riesgo de ser eliminados durante la Gala de La Granja VIP el domingo. Ahora el público tiene el poder de decidir quién se queda, pues los votos serán la clave para lograr la permanencia en el juego.

Para votar, se debe ingresar al portal oficial donde aparecen los nominados. Los usuarios tienen la opción de dejar sus diez votos en un solo granjero o dividirlos entre varios participantes. También es posible realizar el proceso desde la aplicación de TV Azteca en Vivo, seleccionando la opción de votar por el granjero favorito para ser redirigidos al sitio correspondiente.

Al inicio, cada persona tiene diez votos disponibles, pero existen formas de conseguir más oportunidades para ayudar a su favorito. Una vez seleccionados los puntos para los nominados, es necesario iniciar sesión; si el usuario registra su correo electrónico, recibirá más votos disponibles. Quienes ya estén registrados pueden obtener votos adicionales cumpliendo ciertas misiones, como ver un video o responder una pequeña encuesta.

Ojo, que la lista de nominados de la Asamblea podría cambiar, ya que todavía faltan el Juego de Salvación y la Traición. Aunque actualmente hay cuatro personas nominadas, los nombres pueden variar en los siguientes días. El viernes de Traición, un granjero tendrá la tarea de sacar a alguien de la tabla de nominados y meter a otro participante que se creía salvado, definiendo así a quienes estarán en riesgo total de eliminación.

Sinceramente, con tanto movimiento de última hora y traiciones, ¡está difícil saber quién terminará realmente en la cuerda floja! ¿Ustedes a quién van a salvar?