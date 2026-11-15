Ryan Reynolds trollea a todos sobre su papel en el guion de Vengadores: Doomsday

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Ryan Reynolds parece haber confirmado su participación adicional en el guion de Vengadores: Doomsday. El actor, famoso por interpretar a Deadpool, aparece junto a otros colaboradores en los créditos del proyecto en la página web del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA).

Aunque los veteranos de Marvel Christopher Markus y Stephen McFeely llevan la carga principal de la historia, Reynolds respondió a la noticia con su humor habitual; su publicación en X lleva fecha del 12 de noviembre de 2026. A través de X, citó un mensaje donde se revelaba que él y Hugh Jackman escribieron algunas partes de la cinta y adjuntó un fragmento de Deadpool y Lobezno.

En el video, el personaje de Reynolds le asegura a Paradox que no sabe leer, una broma bastante obvia ya que el actor sí sabe escribir y ha sido guionista en proyectos como Deadpool 2 y Deadpool y Lobezno.

Lo más curioso es que la presencia de Deadpool y Lobezno en Vengadores: Doomsday no se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, Reynolds y Jackman pasaron el verano promocionando la película con apariciones irónicas en la San Diego Comic-Con y la D23. Los fans ya dan por hecho que aparecerán, y algunas filtraciones sugieren que tendrán una participación breve pero importante en el choque de universos.

Solo queda esperar al 17 de diciembre, fecha en que la película llega a los cines, para ver cuántas palabrotas dejará colar Kevin Feige a Reynolds en el guion.