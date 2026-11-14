Johnny Depp regresa al cine mainstream como Ebenezer Scrooge

Entretenimiento

Johnny Depp vuelve a los reflectores del cine comercial en Ebenezer, una nueva adaptación de Un cuento de Navidad. El actor estadounidense, conocido por sus personajes excéntricos y exitosos en taquilla, encabeza esta versión dirigida por Ti West, quien aprovecha la historia para jugar con elementos del género de terror sin llegar a ser una película puramente de ese estilo.

Ti West es experto en el cine de terror y, aunque la trama incluye fantasmas que encajan en ese género, la cinta evita el impacto y la violencia habitual de sus trabajos anteriores. El resultado es una obra que, ante todo, mantiene la esencia de un cuento de Navidad, enfocándose en la redención y la emoción genuina más que en el susto.

El regreso de un clásico con mirada moderna

La película se toma libertades creativas respecto a la obra original de Charles Dickens. Un detalle que llama la atención es que el nombre del autor no aparece junto al del guionista, sino que fue colocado hasta el final de los créditos. Esta decisión busca darle más protagonismo a la película como obra independiente, aunque resulta innecesaria considerando que la mayoría del público ya conoce la historia y sabe que se trata de una adaptación del libro.

En esta versión, el protagonista es un hombre avaro y misántropo que se dedica a los negocios y los préstamos en el Londres victoriano. La trama presenta a Scrooge trabajando junto a su socio y único amigo, Jacob Marley, interpretado por Ian McKellen. El entorno laboral se completa con Bob Cratchit, el empleado honesto y amable que acepta un sueldo bajo para mantener a su familia, donde destaca su pequeño hijo Tim.

El camino hacia la redención

La historia arranca con la muerte de Marley, lo que provoca que Scrooge se vuelva aún más egoísta y miserable. El actor muestra a un protagonista que, aunque es cerrado y rechaza incluso las invitaciones navideñas de su sobrino Fred y su esposa, tiene un atisbo de humanidad desde el inicio. Esto permite que el personaje no se sienta como un monstruo totalmente inconsciente de su entorno, logrando una construcción más compleja y humana.

El giro ocurre la noche previa a la Navidad, cuando el fantasma de Marley visita a Scrooge siete años después de morir. Cargando pesadas cadenas, el espíritu le advierte que su destino será peor si no cambia y le revela que tres espíritus lo visitarán esa misma noche como su última oportunidad para salvarse.

Un enfoque emocional y respetuoso

La dirección de Ti West logra que los espíritus resulten inquietantes, pero se mantiene alineado con otras versiones del cuento. La modernidad de la cinta se nota principalmente en la actitud de algunos personajes secundarios, pero la película no cae en el cinismo y respeta el corazón de la obra original.

Ebenezer evita buscar un humor cómplice o convertir la historia en una comedia, algo que ha pasado en otras adaptaciones. En su lugar, apuesta por toques ligeros de humor y momentos de emoción real. El objetivo final es convencer al espectador de que el cambio de Scrooge es posible, logrando que la historia sea inspiradora y movilizadora, manteniendo la vigencia del mensaje de Dickens sobre ser mejores personas.

Ver a Johnny Depp nuevamente en una producción de este calibre es una señal de que el tiempo pasa rápido, pero es una alegría tenerlo de vuelta en el cine importante.