El misterio de La madrastra: el culpable cambió en cada versión mexicana

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La madrastra se convirtió en uno de los thrillers más emblemáticos de Televisa, logrando lo que pocas historias consiguen: mezclar el drama intenso con un misterio criminal que mantuvo a todo México pegado al televisor. La trama siempre parte de una premisa desgarradora: una madre que pasa veinte años en prisión por un crimen que no cometió, separada de sus hijos y decidida a limpiar su nombre.

La serie de éxitos de las telenovelas mexicanas que reunían a familias enteras incluyó fenómenos como Cuna de lobos, María la del barrio y La usurpadora. Sin embargo, La madrastra destacó por jugar con la mente del espectador. Para evitar que quienes ya conocían la historia original perdieran el interés, la televisora aplicó una estrategia brillante: en cada una de sus cuatro adaptaciones en México, el responsable del asesinato era una persona distinta.

Las primeras versiones y los celos como motor

El origen de todo este drama está en una producción chilena de 1981 escrita por Arturo Moya Grau. Cuando Televisa decidió traer la historia a México, empezó con Vivir un poco en 1985, protagonizada por Angélica Aragón. En esta versión, la protagonista Andrea Santos fue condenada injustamente durante dos décadas. Al final, el misterio se resolvió revelando que la asesina de Martha fue Alfonsina, interpretada por Nuria Bages, quien actuó movida por los celos.

Once años después, en 1996, llegó Para toda la vida con Ofelia Medina al frente. Aunque la estructura se mantenía, el culpable cambió. Esta vez fue Lidia Valdemoros quien cometió el crimen contra Eva, también impulsada por los celos, pero dirigidos hacia el hermano de la víctima, Fernando. La historia también sorprendió no solo por el asesino, sino porque la protagonista, Elena, murió antes de que llegara el último capítulo.

El fenómeno de Victoria Ruffo y el giro inesperado

En 2005 se estrenó la versión que la mayoría de nosotros recordamos, con Victoria Ruffo y César Évora. María Fernández, el personaje de Ruffo, fue condenada por matar a su amiga Patricia durante un viaje a Aruba. El drama subió de tono cuando su esposo, Esteban San Román, regresó a México y les mintió a sus hijos diciéndoles que su madre había muerto.

Durante meses, prácticamente todos los personajes se convirtieron en sospechosos: Daniela, Fabiola, Bruno, Demetrio y el mismo Esteban. La tensión era real porque cada revelación ponía en peligro la vida de María. Al final, se descubrió que el asesino era Demetrio Rivero, interpretado por Guillermo García Cantú. Resulta que Patricia lo chantajeaba con un secreto y él, para cometer el crimen, utilizó ropa de mujer, lo que contribuyó a desviar las sospechas hacia otros personajes.

Pero Televisa no se quedó ahí. En una retransmisión de 2007, lanzaron un final alternativo para darle más sabor al drama. En esa versión, el culpable no fue Demetrio, sino Fabiola, el personaje interpretado por Sabine Moussier.

La actualización moderna y el cierre del ciclo

La historia volvió a la pantalla en 2022 con Aracely Arámbula y Andrés Palacios. En esta entrega, Marcia Cisneros buscaba descubrir quién había asesinado a Nicolás, el crimen que la llevó a la cárcel por veinte años. El capítulo final reunió a 3.8 millones de espectadores en México según los datos de Televisa.

El culpable en esta ocasión fue Donato, interpretado por Marco Treviño, quien no actuó solo, sino que contó con la complicidad de Bruno, interpretado por Juan Martín Jáuregui. Con esto, la producción cerró el círculo de cambios, demostrando que aunque la base de la historia sea la misma —una condena injusta y una familia rota—, cambiar la identidad del villano es la clave para que el público vuelva a desconfiar de todo el mundo.

Honestamente, qué nivel de malicia el de Televisa para hacernos creer que ya sabíamos el final y luego salirnos con una sorpresa diferente cada vez. ¿Ustedes con cuál de todos los asesinos se quedaron más impactados?