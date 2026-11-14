Cómo limpiar tus vinilos sin echar a perder tu colección

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Tener una colección de vinilos no es solo escuchar música, es todo el ritual, desde ver la portada hasta que la aguja toca el disco. Pero hay un enemigo invisible que puede arruinar la calidad del sonido aunque el disco se vea limpio: el polvo y la mugre que se acumulan en los surcos.

No existe un método único para todos; depende de qué tan grande sea tu colección, cuánto los uses y cuánto quieras gastar. Lo importante es no dejar pasar la manutención, ya que unos pasos sencillos evitan que se acumule el polvo y mantienen los discos en mejor estado.

Herramientas para el día a día

La solución más simple para el cuidado diario es usar un cepillo de fibra de carbono. Se coloca suavemente sobre la superficie mientras el disco gira y, tras unas vueltas, se retira el polvo hacia el exterior. No es una limpieza profunda, pero evita que se junten partículas que afecten la escucha.

Otra opción es el aire a presión, ya sea en spray o con un dispositivo eléctrico. Si se usa aire comprimido en lata, hay que mantenerla vertical para evitar que el propulsor caiga sobre el disco. También existen herramientas especiales que limitan la electricidad estática, que es lo que hace que el polvo se pegue, aunque esto no quita la suciedad que ya está ahí.

El cuidado no termina en el disco. Es igual de importante mantener limpia la aguja del tocadiscos. Para esto existen cepillos especiales que se usan con movimientos muy suaves de atrás hacia adelante, o geles de limpieza donde se apoya la aguja con cuidado varias veces.

Limpieza profunda y profesional

Para los discos con más mugre acumulada en los surcos, la limpieza húmeda es más efectiva. Se usan líquidos especiales para vinilos que se aplican en un paño suave o un pad, nunca directamente sobre el disco. Se debe limpiar con movimientos circulares siguiendo los surcos, cuidando que no se moje la etiqueta central. Lo ideal es hacerlo a mano y no mientras el disco gira en el tocadiscos, para no forzar el mecanismo ni filtrar líquido al equipo.

Para quienes tienen colecciones grandes, existen máquinas lavadoras de vinilos que usan agua y líquido limpiador. Estas tienen cepillos que limpian ambos lados al mismo tiempo sin tocar la etiqueta. El líquido debe renovarse cuando se empiece a ver turbio para no devolver la suciedad al disco.

Si quieres ir al siguiente nivel, están las máquinas de limpieza por ultrasonido. Estas sumergen el disco en un baño especial y usan ondas sonoras de alta frecuencia para crear burbujas microscópicas que sacan la mugre más persistente. También existen dispositivos de succión que retiran el líquido tras el lavado. Ambas opciones requieren un presupuesto más alto, por lo que no son indispensables para alguien con una colección pequeña que hace mantenimiento regular.

El secado y el almacenamiento

Tan importante como limpiar es secar y guardar bien los discos. Se deben usar paños de microfibra y dejar que sequen por completo antes de regresarlos a sus fundas. Hay que evitar las servilletas de papel, toallas de papel o limpiadores domésticos comunes, ya que dejan fibras o residuos en los surcos. El agua del grifo tampoco es opción porque deja sales metálicas; lo ideal es usar agua destilada.

Al manipular un disco, hay que agarrarlo solo de los bordes y la etiqueta. Se deben guardar en posición vertical, lejos del sol y del calor, y usar fundas interiores que protejan la superficie. Al final, hay que recordar que los pequeños chasquidos son parte de la experiencia analógica; la meta no es borrar cada rastro de uso, sino cuidar la colección sin dañarla.

¿Y tú qué usas? ¿Te atreves con la máquina de ultrasonido o te quedas con el cepillito clásico?