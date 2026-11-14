KPop Demon Hunters anuncia sus primeros países para el Golden World Tour y confirma a los Saja Boys

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KPop Demon Hunters ya hizo oficial el Golden World Tour, la gira donde se podrán escuchar en vivo las canciones de la película animada de Netflix. El espectáculo contará con la participación de los Saja Boys, la banda rival de la historia.

El viernes 13 de noviembre se confirmaron las primeras ciudades y fechas, enfocándose inicialmente en Estados Unidos y Canadá, además de varios países de Europa. Las expectativas han comenzado a hacerse cada vez más grandes.

Al final de las fechas de Norteamérica y Europa hay un apartado que señala que la gira llegará a más partes del mundo. Por eso, la gira para América Latina podría ser anunciada próximamente para noviembre y diciembre de 2027 o incluso para principios de 2028.