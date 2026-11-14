María Antonieta de las Nieves niega romance con Luis Miguel: ¡brincos diera!

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María Antonieta de las Nieves desmintió tajantemente haber tenido una relación sentimental o sexual con Luis Miguel. La actriz reaccionó con carcajadas ante el cuestionamiento y lo negó.

La pregunta surgió luego de que, en declaraciones anteriores, ella asegurara que "lo debutó". La actriz no entendía el doble sentido de la pregunta y contestó que ambos habían trabajado juntos cuando Luis Miguel iniciaba su carrera.

Un encuentro en Nueva York

La actriz recordó que el vínculo que los unió ocurrió durante la década de los ochenta. En ese entonces, ambos trabajaron juntos en una gira artística que los llevó al Madison Square Garden, el recinto más importante de Nueva York.

Según relató, en aquel proyecto participaba una gran cantidad de artistas, entre los que se encontraban grupos como Timbiriche o Parchís, además de figuras como el Santo y Blue Demon. María Antonieta destacó que, en aquel momento, Luis Miguel tenía aproximadamente 12 años y describió al cantante como alguien muy travieso, aunque añadió que era igual de guapo entonces que ahora.

Cero romances con artistas

Ante la insistencia sobre la posibilidad de un romance, la intérprete de la Chilindrina fue enfática al decir que brincos diera si eso fuera cierto, pero que es imposible. Argumentó que para cuando se conocieron y trabajaron juntos, ella ya era una mujer casada y él era todavía un adolescente.

Asimismo, aprovechó para desmentir otros chismes similares, ya que mencionó que le han dicho que ha tenido relaciones con varios artistas. Aseguró que no ha estado con ninguno de ellos, aunque dejó claro que les guarda un cariño muy especial a todos.

Reconocimiento a su trayectoria

Este intercambio con la prensa ocurrió mientras la actriz asistía a la alfombra roja de los Premios Líderes de América. En el evento, María Antonieta de las Nieves fue homenajeada por su carrera profesional, distinción que recibió con mucha alegría y orgullo.

La actriz se mostró muy feliz por recibir el premio en vida, comentando que se siente honrada ya que a muchos primeros actores no se les reconoce su trabajo sino hasta que fallecen. Con humor, señaló que le encantan los homenajes y bromeó diciendo que si esperara a morir para recibirlos, los vería desde el cielo, pero que ya no podrían sacarle fotografías.

Sobre la actriz y el cantante

María Antonieta de las Nieves es una reconocida actriz, comediante y cantante mexicana, famosa mundialmente por interpretar a la Chilindrina en el programa El chavo del 8. Por su parte, Luis Miguel es uno de los cantantes y productores musicales más influyentes de México y el mundo latino, reconocido por su dominio de diversos géneros como el pop, el bolero y el mariachi.