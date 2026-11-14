Salió un video de Paola Dalay y César Romo que pone a dudar la cronología de su ruptura

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Un video grabado en una terraza de Paseo de la Reforma volvió a poner el foco en el triángulo entre Paola Dalay, César Romo y José Eduardo Derbez. En las imágenes, atribuidas a una noche del 11 o 12 de julio, el futbolista aparece abrazando y besando a una mujer que usuarios de redes sociales identificaron como la influencer a partir de una presunta coincidencia en la vestimenta.

Este clip llegó a redes sociales a través de la cuenta de La Tía Sandra y abrió una nueva discusión sobre cuándo empezó realmente el acercamiento entre Romo y Dalay. El punto clave es si esto sucedió mientras la influencer todavía mantenía su vínculo amoroso con el actor José Eduardo Derbez o si ocurrió en un periodo de distancia entre ambos.

Aunque el video sugiere un encuentro cercano en julio, no prueba por sí mismo una infidelidad. Esto se debe a que la ruptura entre Dalay y Derbez se anunció formalmente el 1 de noviembre a través de un video conjunto, donde explicaron que la decisión no fue inmediata y que habían esperado para hacerla pública.

Ambos aseguraron que su relación ya atravesaba un cierre antes del anuncio oficial, y negaron que hubiera existido una infidelidad.

La polémica había comenzado previamente con una foto de Dalay y Romo durante el Gran Premio de México, lo que detonó los primeros rumores. Horas más tarde, la expareja confirmó la separación, pero la conversación digital se llenó de versiones sobre un tercero en discordia. Entre imágenes sin confirmación y fechas distintas, el misterio sigue siendo lo que pasó puertas adentro.