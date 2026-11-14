Rosalía, Karol G y Milo J arrasaron en los Latin Grammy 2026

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La 27ª ceremonia anual de los Latin Grammy se llevó a cabo el 12 de noviembre y dejó una lluvia de trofeos para los favoritos y varias sorpresas para los nuevos talentos. Rosalía fue la gran protagonista al ganar, por tercera vez en su carrera, el premio al álbum del año con LUX. Además, se llevó el galardón a mejor canción pop, mejor álbum de música alternativa y el reconocimiento a la ingeniería de grabación de su disco. También ganó la canción del año por La Perla, una colaboración con Yahritza y Su Esencia.

Durante su discurso, la cantante española mencionó que si El Mal Querer fue un sueño y Motomami una apuesta, LUX representó un salto al vacío. Agradeció a su familia, amigos y especialmente a Juanes, quien le entregó el premio y a quien recordó como un apoyo fundamental desde que solo había cien personas en una sala en Madrid, afirmando que siente que todavía tiene mucho por aprender y que probablemente no ha hecho su mejor trabajo.

El ascenso de Milo J y las reinas urbanas

El argentino Milo J fue una de las figuras más fuertes de la velada. El debutante de 19 años logró ganar el premio a la grabación del año por Niño y se llevó tres galardones más, incluyendo el de mejor álbum de música folclórica por La Vida Es Más Corta. También ganó mejor interpretación urbana/fusión urbana por Gil, junto a Trueno, y el premio al mejor diseño de empaque. Milo J confesó que ganar en el género folclórico le voló la cabeza, considerando que él viene del trap.

Por su parte, Karol G mantuvo su dominio en la música urbana al ganar por tercera vez el premio al mejor álbum de ese género con Tropicoqueta. La colombiana compartió que trabajar con maestros de la música en este disco significó mucho para ella y que siente que evolucionó como persona y artista, destacando el orgullo de tener un trabajo que celebra la salsa, el merengue, el reggaetón, la bachata y el mariachi.

Sorpresas y veteranos en la gala

La noche tuvo giros inesperados, como el caso de la venezolana Sara Schell, quien a sus 23 años se llevó el premio al compositor del año, superando a figuras como Edgar Barrera. Por otro lado, Barrera sí logró ganar su cuarto premio como productor del año.

En la categoría de mejor nuevo artista, el trofeo fue para la colombiana Aria Vega, quien mencionó que recibir este reconocimiento es uno de sus sueños premium.

Entre los artistas con trayectorias consolidadas que fueron premiados destacan Jorge Drexler, Juanes y Fonseca. También se sumaron ganadores primerizos como el mexicano Xavi y Camila Fernández, quien pertenece a una de las dinastías musicales de México. La brasileña Anitta finalmente logró su primer Latin Grammy tras 12 nominaciones, ganando mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por Equilibrivm.

El adiós de Bobby Pulido y el éxito de CA7RIEL & Paco Amoroso

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, que el año pasado obtuvo cinco premios en su debut en la ceremonia, ganó: mejor interpretación de música electrónica latina por Beto’s Horns – Fred Remix con Fred Again.., mejor canción pop/rock por Hasta Jesús tuvo un mal día con Sting, y mejor video musical versión larga por FREE SPIRITS (The Film).

Otros ganadores anunciados fueron Luis Enrique y Grupo Frontera. Un momento emotivo fue el de Bobby Pulido, quien ganó mejor álbum tejano por Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). El artista aprovechó el momento para anunciar su retiro de la música, expresando su gratitud y orgullo por representar la música tejana. Pulido es el recién electo para el Congreso estadounidense por el partido Demócrata en Texas.

Daddy Yankee subió al escenario como la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación.

Contexto de los premios

Los Latin Grammy son una premiación internacional organizada por la Academia Latina de la Grabación para reconocer la excelencia en la música grabada en español, portugués o lenguas regionales de Iberoamérica, decidida mediante la votación de sus pares en la industria.