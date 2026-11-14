Pablo Montero y Natalia Alcocer ya son novios fuera de la tele

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Pablo Montero y Natalia Alcocer mostraron que su relación continúa fuera del reality show La Granja VIP 2. El cantante compartió un video en sus cuentas oficiales donde se ve a ambos disfrutando de una cena íntima, acompañando la publicación con la frase Nuestro encuentro y varios emojis de corazones.

Aunque entraron solteros al programa, se reencontraron frente a las cámaras y revivieron una cercanía que, según han revelado, viene de su juventud, cuando ya se conocían gracias a una tía de Natalia, y decidieron darse una oportunidad como novios mientras estaban en la competencia.

Después de semanas de especulaciones, el video deja claro que el vínculo trascendió los foros de televisión. Los seguidores de ambos recuerdan la complicidad que construyeron en el programa y celebran que este vínculo haya trascendido tras el cierre del proyecto televisivo.

La neta es que nos encanta cuando un reality sí deja algo bueno y no solo pleitos. ¿Será que este romance aguanta la presión de la vida real o solo fue la magia del encierro?