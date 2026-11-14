El truco maestro para limpiar el microondas sin morir en el intento

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Limpiar el microondas es esa tarea que todos dejamos para después porque parece una pesadilla, pero la verdad es que es más sencillo de lo que creemos. No se trata solo de que se vea bonito o de quitar los olores raros; mantenerlo limpio es clave para que el aparato funcione bien y sea seguro. Si dejamos que los restos de comida se acumulen, no solo baja el rendimiento del horno, sino que se convierten en un nido de microbios o pueden dañar los materiales internos.

La clave para que no sea un drama es armar una rutina y no dejar que las manchas se sequen, porque una mancha fresca sale mucho más rápido que una que ya parece cemento. Lo ideal es hacer una limpieza general una vez al mes, mientras que lo de afuera conviene limpiarlo cada vez que pasamos el trapo por las barras de la cocina. Si vemos que algo salpicó, hay que limpiarlo al momento.

Un punto que casi siempre olvidamos es el filtro si el microondas tiene ventilación sobre la estufa. Este filtro se debe limpiar cada tres o seis meses, ya que si está tapado puede ser un riesgo de incendio. Antes de empezar cualquier limpieza, es súper importante checar el manual del fabricante, porque hay partes que necesitan cuidado especial y no podemos saturar de agua los componentes electrónicos.

Para ablandar las manchas más difíciles, el vapor es el mejor aliado. El método consiste en llenar un bowl apto para microondas con dos tazas de agua y dos cucharadas de vinagre blanco o jugo de limón fresco. Para evitar que el agua se caliente demasiado y cause problemas, hay que poner dentro del bowl un palillo de madera o una cuchara de madera. Luego, se mete la mezcla al horno y se pone a máxima potencia por tres minutos.

Cuando termine el tiempo, no hay que abrir la puerta inmediatamente. Hay que dejarla cerrada otros 15 minutos para que el vapor haga su magia y desintegre la grasa. Después de esa espera, se saca con cuidado el bowl y el plato giratorio. Para limpiar el interior, se usa un trapo limpio de microfibra mojado en la misma mezcla de vinagre; así las manchas deberían salir sin tener que hacer fuerza.

El plato giratorio se lava en la tarja con agua caliente y jabón de trastes, se seca bien y se vuelve a poner en su lugar. Para la parte exterior, se usa un trapo con cualquier limpiador general, pero ojo: nada de echar el spray directo al panel de control. Si hay que limpiar el filtro, se deja remojando 15 minutos en agua caliente con jabón de trastes y bicarbonato antes de tallarlo y enjuagarlo.

Para que el microondas no se ensucie tan rápido, hay que aplicar unos hábitos diarios. Lo más básico es poner siempre una tapa especial para microondas o una servilleta de papel sobre la comida que suela saltar al calentarse. También es fundamental usar solo recipientes que tengan la indicación de que son aptos para este aparato.

Finalmente, hay que respetar los tiempos de cocción que vienen en las recetas o en los empaques. El error más común que crea esas manchas imposibles es calentar la comida de más, que es básicamente la razón principal por la que los alimentos se desbordan y hacen un desastre en el interior.

¿Y tú cuántas veces al año te acuerdas de limpiar tu microondas o esperas a que huela a comida de hace tres meses?