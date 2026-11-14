Jay de la Cueva sigue sentido porque no lo llamaron para Fobia

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A un par de semanas del concierto de Fobia, Jay de la Cueva sigue bastante enojado y, sobre todo, sentido. El motivo es que no fue convocado para el reencuentro de la banda en el Palacio de los Deportes.

Aunque Jay se veía tocando junto a sus colegas, Leonardo de Lozanne, el vocalista, fue uno de los que decidió no requerirlo para este show que, según aseguran, ahora sí es su despedida definitiva de los escenarios. Hay que recordar que Jay ha pasado por al menos nueve agrupaciones, incluyendo Moderatto, Las Víctimas del Dr. Cerebro y The Guapos, aunque actualmente se desempeña como solista.

Por otro lado, Jaime Camil confesó con humor que la edad ya le está pasando factura. El actor comentó que tiene una molestia en la espalda baja y que ahora, con el simple hecho de estirarse para alcanzar algo, es suficiente para lesionarse.

Camil, que tiene 53 años, mencionó que aunque hace ejercicio sin problema, ya no es lo mismo que hace 20 años, como la novela de Los tres mosqueteros. También señaló que luce su cabello cano sin tabúes porque para él la felicidad es estar bien con uno mismo.

Mientras tanto, Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales preparan sus conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX. En medio de los preparativos, dos perros pequeños pasean libremente tras bambalinas.

Incluso cuando los integrantes de la banda colombiana dan entrevistas, los lomitos se suben con ellos al sillón. Aunque prefieren dejarlos fuera de cuadro durante las respuestas, los canes buscan el apapacho de sus dueños en todo momento. Los perritos viajan con ellos en las giras para brindarles amor, compañía y apoyo emocional mientras están lejos de sus amigos y familia.

La neta, qué gacho que no llamaran a Jay, pero al menos los perritos de la banda colombiana sí están viviendo la vida loca.