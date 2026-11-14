Caos en Las Vegas: famosos quedan varados tras falla de vuelos en Estados Unidos

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La fiesta de los Latin Grammy 2026 terminó en pesadilla para varios artistas. El 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos suspendió todos los despegues en los aeropuertos del país debido a una falla de telecomunicaciones en los centros de control de tráfico aéreo.

Como el evento se llevó a cabo el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden de Las Vegas, cientos de celebridades estaban en la ciudad y el cierre del espacio aéreo los dejó plantados. Amandititita fue de las primeras en avisar a sus seguidores que no fueran al aeropuerto porque todos los vuelos estaban cancelados.

Vivir Quintana, nominada al Latin Grammy, también asistió al evento y quedó varada en el aeropuerto. La cantante contó que se sentía triste porque no llegaría a tiempo para ver a Majo Aguilar en el Auditorio Nacional.

El problema también afectó a la producción de Banda Los Recoditos, que tiene programado un concierto el 14 de noviembre en Monterrey junto a Banda El Recodo. Cynthia Rivera confirmó que, aunque parte del equipo seguía en Las Vegas, varios integrantes del grupo lograron salir de Estados Unidos en autobús, así que el show sí se arma.

El espacio aéreo se reactivó cerca de las 7:00 p.m. del 13 de noviembre, aunque los vuelos empezaron a operar con retrasos.