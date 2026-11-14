Eugenio Derbez rompe el silencio en Instagram, pero no para hablar de Vadhir

Entretenimiento

Eugenio Derbez volvió a publicar en sus historias de Instagram el pasado jueves 12 de noviembre, pero no lo hizo para dar noticias de sus proyectos ni para aclarar el escándalo que rodea a su familia. El actor utilizó sus redes sociales para difundir una petición de ayuda: pidió donadores de sangre para Lucía Morales, hermana del productor Giovanni Morales, también conocido como Gio Morales.

La solicitud de apoyo fue directa y se centró en conseguir donaciones para la mujer, quien se encuentra hospitalizada en un centro médico privado ubicado en Nezahualcóyotl. Derbez no compartió detalles sobre el diagnóstico médico de Morales ni explicó cuáles son las condiciones actuales de su salud, limitándose únicamente a solicitar el apoyo de posibles donantes.

Un silencio que genera dudas

La reaparición de Eugenio Derbez en la red social no pasó desapercibida y fue interpretada por los usuarios como una señal de preocupación. Esto se debe a que el comediante se había mantenido totalmente fuera de la conversación pública y había evitado pronunciarse sobre la investigación judicial que involucra a su hijo, Vadhir Derbez.

Incluso después de publicar el mensaje sobre Lucía Morales, el actor no emitió ninguna declaración formal sobre el estado de salud de la mujer ni explicó cuál es el vínculo personal que lo une con la familia del productor Giovanni Morales. El mensaje fue estrictamente una petición de ayuda, dejando de lado cualquier comentario sobre la situación jurídica de su hijo.

El caso de Vadhir Derbez

La aparición de Eugenio en Instagram coincidió con nuevos informes sobre la carpeta de investigación que la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta contra Vadhir Derbez. El caso surgió a raíz de una denuncia por presunta violación presentada por una mujer, relacionada con hechos que habrían ocurrido el 2 de abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

La Fiscalía capitalina confirmó que la investigación sigue en curso y que han reunido datos de prueba para judicializar el caso. De hecho, las autoridades realizaron al menos siete intentos de citación presencial en seis domicilios distintos, aunque no lograron notificar al investigado.

La batalla legal y el amparo

En el proceso judicial, existió inicialmente una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez. Sin embargo, esa medida quedó sin efectos gracias a un juicio de amparo presentado por su equipo legal. Aunque la resolución judicial detuvo la captura, no cerró la investigación, por lo que la Fiscalía aclaró que el expediente continúa abierto y el señalado debe atender los requerimientos judiciales que surjan conforme avance el procedimiento.

Por su parte, la defensa de Vadhir Derbez, encabezada por el abogado Enrique González Casanova, negó que el actor esté prófugo. Durante una intervención en el programa De Primera Mano, el representante legal sostuvo que la orden de captura fue anulada por una resolución de la justicia federal.

Actualmente, la Fiscalía ha promovido un recurso de revisión, lo que significa que un Tribunal Colegiado deberá decidir si se mantiene la protección judicial concedida al actor. Los abogados de Vadhir también aseguraron que solo tienen conocimiento oficial de una investigación en la Ciudad de México y rechazaron cualquier información sobre una segunda causa legal contra el cantante.

Eugenio Derbez es un reconocido actor, cineasta y comediante mexicano, hijo de Silvia Derbez y Eugenio González Salas, quien actualmente reside en Los Angeles y es padre de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana.