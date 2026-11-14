A Karina Torres le cancelan la visa y se queda sin viaje a Los Ángeles

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El viernes, Karina Torres vivió la pesadilla de cualquier viajero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La creadora de contenido y miembro del colectivo Las Perdidas tenía todo listo para volar a Los Ángeles, California, pero al momento de presentar sus documentos, el personal de la aerolínea le soltó la noticia: su visa estadounidense aparecía como revocada en el sistema.

El plan era viajar junto a Wendy Guevara, pero el viaje quedó suspendido y Karina se quedó en tierra. Según contó la influencer, no recibió ninguna explicación inmediata sobre por qué le quitaron el permiso de entrada a Estados Unidos, describiendo su desconcierto con un Yo ni supe ni por qué, hermanas.

Para intentar resolver el drama, le indicaron que debía presentarse en el consulado de Estados Unidos en la Ciudad de México para obtener información detallada sobre su caso. Por lo mismo, ya está buscando asesoría con un abogado especializado en migración para conocer los motivos oficiales de la revocación y ver qué pasos legales puede seguir para aclarar su situación.

Ante los rumores que empezaron a circular, Karina Torres salió al quite y rechazó las versiones que sugerían que había estado trabajando sin autorización en Estados Unidos. Sostuvo que viajó como visitante y que no recibió pagos por ninguna actividad laboral.

La neta, que te cancelen la visa justo antes de subirte al avión es un golpe bajo. Ojalá el abogado encuentre una salida rápida porque quedarse fuera del viaje con Wendy sí está muy gacho.