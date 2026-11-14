Frida Sofía fue asaltada con navaja en la CDMX

Entretenimiento

Frida Sofía habría sido víctima de la delincuencia durante una visita a la Ciudad de México, según el periodista Gustavo Adolfo Infante. El incidente ocurrió en la zona ecológica Los Dinamos, ubicada en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde la modelo fue interceptada por un asaltante.

Gustavo Adolfo Infante detalló en su programa Sale el Sol que la cantante se encontraba en la capital mexicana acompañada por un grupo de amigas y un amigo. El grupo decidió visitar la zona ecológica al sur de la ciudad, momento en el que fueron abordados por un joven de aproximadamente 13 años de edad que portaba una navaja.

La confusión del momento

De acuerdo con el relato del periodista, hubo un momento de confusión inicial que marcó el desarrollo de los hechos. Frida Sofía no se dio cuenta de inmediato de que el menor que se acercaba tenía intenciones delictivas. La cantante pensó que el chico quería una fotografía o un autógrafo.

Para evitar un riesgo mayor ante la presencia del arma blanca, la modelo procedió a entregar sus pertenencias al agresor. Entre los objetos sustraídos se encuentran su teléfono celular y su reloj.

Silencio oficial y detalles del robo

Hasta el momento, no se ha precisado el valor económico total de los objetos robados. Tampoco se sabe si Frida Sofía presentó una denuncia formal ante las autoridades de la Ciudad de México para reportar lo sucedido en Los Dinamos.

La nieta de Silvia Pinal no se ha pronunciado sobre el incidente. No ha emitido declaraciones públicas ni ha compartido información al respecto a través de sus redes sociales, por lo que la versión conocida del suceso proviene de lo narrado por Infante.

El regreso a la CDMX y el entorno familiar

Frida Sofía, quien tiene una carrera multifacética como modelo, cantante y empresaria, radica actualmente en Estados Unidos. Desde allá diversifica sus negocios bajo la marca Frida Sofía, La Loca Inteligente, la cual incluye diversas líneas de productos.

En el ámbito personal, este incidente ocurre poco después de un cambio importante en su relación familiar. El 5 de noviembre, Alejandra Guzmán confirmó que se ha reconciliado con su hija tras pasar años distanciadas públicamente. En esa ocasión, la cantante elogió la voz de Frida Sofía, reconoció que tiene dos carreras y expresó que desea verla feliz y realizada.

La trayectoria de Frida Sofía ha sido variada, desde sus inicios en el modelaje hasta incursionar como solista. Se ha formado en el Art Institute de Miami estudiando Moda Internacional y ha cursado estudios de nutrición y anatomía. Además, el ballet ha sido una disciplina esencial en su identidad desde que era niña, lo que la llevó a participar en 2023 en el programa Mira Quién Baila ¡La Revancha!, donde representó a la fundación NAMI para combatir el estigma de las enfermedades mentales. También tuvo una aparición en la Gala Anual de la Entrega del Balón de Oro en Los Ángeles en 2019.