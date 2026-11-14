Christian Nodal y Ángela Aguilar prefieren quedarse en casa tras los Latin GRAMMY y recuerdan su colaboración

Entretenimiento

Christian Nodal y Ángela Aguilar no estuvieron presentes en la reciente entrega de los Latin GRAMMY y prefirieron quedarse en casa. La pareja optó por disfrutar de un momento íntimo que terminó compartiendo con sus seguidores.

Este 13 de noviembre, Nodal utilizó su cuenta de Instagram, en colaboración con la de Ángela, para publicar un concierto acústico espontáneo. Con este detalle, el cantante recordó su colaboración musical, que ocurrió hace seis años y está estrechamente ligada a su esposa.