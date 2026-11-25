Entretenimiento

Se acabó la fiesta para Rodrigo “Rod” Contreras. El participante fue eliminado de La Mansión VIP durante la gala del domingo 22 de noviembre, después de que no lograra juntar los votos suficientes para salvarse y quedarse en la casa.

Cuatro personas estaban en la cuerda floja durante la gala, pero el público decidió quiénes seguían en la competencia. Con la salida de Rod, los otros tres participantes se mantienen en el juego y ahora les toca enfrentar las próximas actividades y nominaciones del programa.

La neta, estos dramas de eliminación siempre nos tienen picadísimos, ¿será que el público ya tiene a su favorito o apenas empieza lo bueno?