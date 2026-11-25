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La violencia contra las mujeres en el mundo del espectáculo mexicano ha dejado casos marcados por denuncias de violación, agresiones físicas y sentencias firmes. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, destacan situaciones donde actrices, cantantes, exparejas e hijas de figuras públicas han alzado la voz.

Casos recientes y procesos abiertos

Durante 2026, el actor Vadhir Derbez ha enfrentado dos denuncias por presunta violación. La primera fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años por una agresión sexual que ocurrió en abril de 2026 en Coyoacán, Ciudad de México, durante la grabación de un video musical. El 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que había una orden de aprehensión contra el actor, aunque un amparo de su defensa impidió que se ejecutara.

La segunda denuncia contra Derbez se relaciona con hechos que presuntamente pasaron en septiembre de 2026 en un viaje en crucero, caso que fue turnado a la Fiscalía General de la República. El actor negó las acusaciones del primer caso y aseguró que desconoce formalmente la segunda denuncia; hasta el momento no tiene una sentencia condenatoria.

Por otro lado, el integrante de OV7, Kalimba, fue vinculado a proceso en abril de 2024 por el delito de abuso sexual agravado, tras la denuncia de la cantante Melissa Galindo, quien lo acusó de agredirla sexualmente en tres ocasiones entre 2019 y 2020. Kalimba negó todo y demandó a Galindo por daño moral alegando pérdidas económicas, pero un juzgado de la Ciudad de México rechazó dicha demanda en septiembre de 2026. El proceso penal por el presunto abuso sexual sigue independiente.

Sentencias y condenas civiles

En marzo de 2022, la cantante Sasha Sokol denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, hechos ocurridos en los ochenta mientras ella estaba en Timbiriche. En 2023, una jueza falló a favor de Sokol en una demanda por daño moral y, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la condena civil contra el productor. En noviembre de 2026, Sokol denunció que De Llano seguía sin cumplir algunas medidas de la sentencia y sumó abogados penales a su equipo.

En el caso de Héctor Parra, el actor cumple una sentencia de 12 años y seis meses de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, según se reportó en abril de 2026. Parra fue detenido en junio de 2021 tras la denuncia de su hija, Alexa Hoffman, por agresiones sufridas en su infancia. Aunque en 2023 fue absuelto de abuso sexual pero culpable de corrupción de menores, magistrados revisaron el caso en marzo de 2024 y determinaron que también era responsable del abuso sexual.

Otras condenas y detenciones

Ricardo Crespo, exintegrante de Garibaldi, fue sentenciado en mayo de 2022 a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra su hija. Crespo fue detenido en febrero de 2021 luego de que la madre de la menor denunciara agresiones que ocurrieron durante nueve años, desde que la víctima tenía cinco hasta los 14 años.

En cuanto a violencia familiar, el actor Eleazar Gómez fue detenido en noviembre de 2020 por agredir físicamente a su entonces pareja, la cantante y modelo Stephanie Valenzuela, conocida como Tefi. Gómez estuvo cerca de cinco meses en prisión y fue vinculado a proceso por violencia familiar equiparada. En marzo de 2021 recuperó su libertad mediante una suspensión condicional tras reconocer las agresiones y aceptar tratamiento psicológico por tres años.

Finalmente, el conductor Patricio Cabezut enfrentó un proceso por violencia familiar en 2022, señalado por su expareja Aurea Zapata. Posteriormente, en mayo de 2024, fue acusado de presunto abuso sexual contra sus hijas menores de edad. En abril de 2026, un magistrado confirmó su vinculación a proceso por dicho delito. Cabezut ha negado las acusaciones y presentó un amparo federal para revisar su situación legal.