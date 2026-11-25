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Después de cerrar el ciclo de Mi Rival, la productora Carmen Armendáriz ya puso manos a la obra con su siguiente proyecto: El Manantial. La producción ya reunió al equipo que dará vida a esta historia, la cual se estrenará por Las Estrellas en 2027.

Mar Sordo y Diego Klein serán la pareja principal de la telenovela. Según se sabe, ambos actores están emocionados por iniciar las grabaciones de este melodrama.

El reparto no se queda corto y Armendáriz logró sumar a figuras como Alejandra Barros, Juan Soler, Elizabeth Álvarez, Marcus Ornellas y Anette Michel. También forman parte del elenco Juan Carlos Barreto, Verónica Merchant, Andrés Baida, Mildred Feuchter, José Daniel Figueroa, Francisco Pizaña, Karina Gidi, Moisés Arizmendi, Antón Araiza y Amaranta Ruiz.

Juan Soler tendrá el papel del antagonista y hace unos días compartió las primeras imágenes de su personaje. Contó que se trata de un hombre que a él no le gustaría encontrarse en la vida, alguien que acumula resentimientos y frustraciones porque tiene un objetivo muy firme que no ha logrado conseguir, lo que hace que el personaje se vuelva cada vez más malo.

Ya queremos ver si esta pareja tiene la química necesaria para cargar con todo el drama. ¿Creen que Mar y Diego logren conquistar la pantalla?