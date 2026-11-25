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María Guadalupe Vargas Naranjo, originaria de Zapopan, Jalisco, se lanzó con todo en la segunda jornada de Miss Universo. La representante de México inició el recorrido en el desfile de presentación, donde se puso a prueba su seguridad al presentarse ante el micrófono.

En la pasarela de trajes de baño, María Vargas optó por un color azul fuerte y mantuvo la sonrisa en todo momento segmento en el que se evalúa el estado físico de las concursantes y su desempeño en pasarela. Pero el momento más impactante fue el desfile de gala, donde lució un vestido rojo de cuello alto y manga corta, repleto de pedrería, canutillos y lentejuelas con patrones geométricos.

El diseño no solo destacó por sus brillos en el torso y la falda entallada, sino también por una capa roja amplia que se desplegaba al caminar y girar, y el material audiovisual de taller muestra el trabajo artesanal y el drapeado de la tela.

Sinceramente, el rojo es su color y esa capa le dio el toque dramático que necesitábamos. ¿Sienten que ya tenemos corona en casa?