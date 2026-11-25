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Fátima Bosch termina este 24 de noviembre su reinado como Miss Universe 2025. La modelo mexicana compartió a través de Instagram un mensaje donde se despide de su etapa como delegada del certamen, asegurando que dio todo de sí y que los sueños se hacen realidad.

Fátima acompañó su mensaje con un video que recopila varios de los momentos que vivió en esta etapa, la cual empezó en medio de la polémica con Nawat Itsaragrisil, quien era el director de Miss Universe Tailandia.

Una joya impresionante

Ahora viene la parte difícil: devolver la corona. De acuerdo con TV Azteca Quintana Roo, las ganadoras de Miss Universe deben regresar la corona a la organización una vez que concluyen su gestión. En este caso, se trata de la Lumière de l'Infini, una joya diseñada por la casa filipina Jewelmer que tiene un valor estimado de 5 millones de dólares.

Esta pieza, que un año antes estrenó Victoria Kjær Theilvigha, Miss Universe 2024, es una creación única que destaca por sus perlas doradas del Mar del Sur y rayos adornados con diamantes que buscan reflejar la luz del sol. Los detalles en oro y diamantes hacen referencia a la espuma del mar y al viento sobre las olas.

El último desfile

El ciclo termina oficialmente en la final de Miss Universe 2026. El evento se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde Fátima realizará su última pasarela y colocará la corona a la nueva ganadora.