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Maite Perroni confirmó que regresa a las telenovelas en un proyecto liderado por la productora Rosy Ocampo. Durante una entrevista en el programa Hoy, se reveló que la historia se llamará provisionalmente Para volver a verte.

La actriz compartió que se siente muy feliz de volver a este espacio, al cual considera su hogar, y que el proyecto le genera mucha ilusión y nostalgia por el reencuentro con personas queridas.

En esta ocasión, Perroni trabajará al lado de Jaime Camil como coprotagonista. Sobre él, destacó que admira profundamente su trayectoria y carisma, asegurando que el tiempo y el momento fueron perfectos para unir sus carreras en este proyecto junto a Rosy Ocampo, describiendo el equipo como el combo ideal para contar una historia familiar.

Para cerrar su participación en el programa, Maite envió un mensaje afectuoso a sus seguidores, asegurando que le encanta lo que van a contarles y que es un combo de emociones al máximo.