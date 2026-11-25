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Si sientes que tu rutina diaria está llena de obligaciones, estrés y que casi no tienes tiempo para ti, puede que sea el momento de darle una oportunidad al yoga. Lo mejor de todo es que no necesitas estar en una condición física increíble, tener muchísima experiencia ni ser capaz de hacer esas posturas impresionantes que parecen imposibles.

Con solo dedicarle unos minutos, puedes armar una rutina sencilla que combine el movimiento, la respiración y la relajación. El yoga es básicamente una práctica que conecta las posturas físicas con el control de la respiración y la concentración. Dependiendo del estilo que elijas, puede ser algo muy suave y relajante o incluir movimientos mucho más exigentes.

Posturas para empezar el día

Para quienes buscan un inicio tranquilo, la postura del niño es una excelente opción. Para hacerla, debes arrodillarte sobre el tapete, sentarte sobre los talones y estirar los brazos hacia adelante, dejando que el torso baje tanto como te sientas cómodo. Es importante quedarse en esa posición durante algunas respiraciones lentas, sin forzar el cuerpo. Esta postura es ideal para usarla como un descanso entre otros ejercicios.

Otra opción es la postura de los cuatro puntos. Primero, apóyate en el tapete con las palmas debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Al inhalar, debes abrir suavemente el pecho y levantar ligeramente la cabeza. Después, al exhalar, redondea la espalda y baja la cabeza. Repetir este ciclo de seis a ocho veces, siguiendo el ritmo de tu propia respiración, ayuda a mejorar la movilidad de la espalda sin necesidad de aplicar demasiada intensidad.

Flexibilidad y equilibrio

Desde la posición de los cuatro puntos, puedes pasar a la postura de la V invertida. Para lograrlo, presiona las palmas contra el tapete y levanta la pelvis hacia arriba, formando una V invertida con el cuerpo. No te presiones por lograr una imagen perfecta; si es necesario, mantén las rodillas ligeramente flexionadas en lugar de intentar tocar los talones con el suelo. Lo primordial es encontrar una posición que te permita respirar con comodidad.

Para trabajar la flexibilidad de las caderas, existe la postura de la estocada. Consiste en llevar una pierna hacia adelante, apoyando la planta del pie firmemente en el tapete, mientras la rodilla trasera toca el suelo. Manteniendo el torso derecho, mueve la pelvis suavemente hacia adelante, cuidando de no presionar la zona lumbar. Se recomienda quedarse en esta posición por algunas respiraciones antes de cambiar de lado.

El toque final de relajación

Para cerrar, puedes intentar la postura de las piernas en la pared. Solo tienes que acostarte boca arriba cerca de una pared y levantar las piernas apoyándolas sobre ella. En este punto, debes relajar los hombros y los brazos, tomando respiraciones lentas y naturales. Lo ideal es mantener la posición entre dos y cinco minutos, siempre y cuando te sientas cómodo. Si llegas a sentir cualquier molestia, es mejor cambiar de posición o detenerse por completo.

Si apenas estás empezando, puedes iniciar con sesiones de 10 a 15 minutos, dos o tres veces por semana. Con el tiempo, es posible aumentar la duración o experimentar con diferentes tipos de yoga según tus gustos. Practicar de forma sistemática ayuda a mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la funcionalidad física general. Además, algunas formas de yoga pueden ayudar a manejar el estrés, aunque los resultados varían según cada persona.

Es fundamental no presionar el cuerpo más allá de sus límites y jamás ver el dolor como una señal de que el ejercicio está funcionando. En caso de tener alguna lesión o problema de salud, es indispensable consultar a un profesional antes de comenzar. Recuerda que el yoga no debe ser una tarea más en tu lista de pendientes; míralo como una oportunidad para dedicarte tiempo, moverte a tu propio ritmo y crear un hábito que te haga sentir bien.