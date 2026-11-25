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La historia de Goku sigue expandiéndose con el estreno de Dragon Ball Super: Beerus, una versión mejorada que comenzó a emitirse el 11 de octubre de 2026. Toei Animation decidió recuperar las aventuras originales para corregir la calidad irregular de la animación que afectó los primeros episodios de la serie en 2015, especialmente en las peleas contra Bills y Freezer, entregando ahora una presentación visual mucho más cuidada.

Esta franquicia, creada por Akira Toriyama, es la continuación de Dragon Ball y Dragon Ball Z. El nuevo proyecto no solo se enfoca en que todo se vea más bonito, sino que también introduce modificaciones en la narrativa y detalles que no estaban presentes en la versión original.

El adelanto del Ultra Instinto

El episodio siete, estrenado el 22 de noviembre, ya está dando de qué hablar porque introduce una referencia directa al Ultra Instinto . Mientras Goku y Vegeta entrenan con Whis, el ángel del Dios de la Destrucción, se revela que ambos saiyajines tienen un problema: piensan demasiado antes de reaccionar. Vegeta se concentra en exceso en cada movimiento, mientras que Goku suele bajar la guardia.

Para superar esto, deben lograr que sus cuerpos respondan automáticamente ante cualquier amenaza sin esperar las órdenes del cerebro. La nueva versión aprovecha este momento para mostrar una representación visual del poder del Ultra Instinto a través de un aura plateada con tonos azules y violetas, un detalle que no apareció así en el anime de 2015. Aunque es un adelanto de la técnica que Goku dominará más adelante frente a Jiren en el Torneo del Poder, por ahora el protagonista todavía no utiliza la transformación.

El regreso de Freezer y cambios en el más allá

Otro punto fuerte del capítulo es el regreso de Freezer, el tirano galáctico que permaneció en el más allá tras ser derrotado por Trunks del Futuro en Dragon Ball Z, hasta que sus seguidores usaron las Esferas del Dragón para revivirlo. En esta adaptación, Freezer luce un diseño más detallado, particularmente en su primera forma, gracias a que la animación aprovecha los avances técnicos actuales de Toei Animation.

Uno de los cambios más curiosos ocurre en el lugar donde Freezer estaba atrapado. En la versión original, el castigo consistía en estar rodeado de flores, criaturas que cantaban y animales adorables, algo insoportable para alguien tan cruel. Dragon Ball Super: Beerus mantiene la broma, pero cambia la estética hacia colores más oscuros y criaturas con ojos rojos, sumando recuerdos de sus derrotas contra Goku y Trunks para crear una atmósfera mucho más inquietante.

Ajustes en el ritmo y disponibilidad en México

Toei Animation también está modificando el ritmo de la historia para hacer la narración más directa. Esto implica reorganizar acontecimientos y eliminar algunas secuencias; por ejemplo, en el episodio siete se omitió parte del proceso de entrenamiento de Goku y Vegeta con Whis.

Lo que sigue en la trama es la transformación de Freezer en Golden Freezer y su batalla contra los saiyajines, quienes también desarrollarán habilidades divinas. De momento, no se ha confirmado si la serie adaptará todos los arcos posteriores, incluyendo el Torneo del Poder.

Para quienes quieran seguir esta versión en México, la serie está disponible en Crunchyroll. El estreno con subtítulos fue el 11 de octubre y el doblaje al español latino comenzó el 12 de noviembre, con episodios que llegan semanalmente. Es una oportunidad perfecta para redescubrir la historia con detalles que hasta los fans más veteranos podrían haber pasado por alto.

¿Será que por fin Toei Animation se puso las pilas con la animación o solo es el efecto de la nostalgia?