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El programa Hoy anunció que se va de viaje para transmitir totalmente en vivo desde Chiapas. La producción de Andrea Rodríguez confirmó a través de Instagram que la emisión matutina se llevará a cabo durante dos días en el estado.

La agenda ya está armada: el jueves se instalan en el pueblo mágico de Comitán y el viernes se mueven a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Para calentar motores, lanzaron un video donde aparecen los conductores y detallan que quieren acercarse más a la gente, resaltando la historia y las tradiciones de los lugares que visitarán.

Como era de esperarse, el chisme se prendió en redes sociales. Wendy Guevara, La Chupitos y la actriz Gaby Ramírez reaccionaron al anuncio, mientras que Pablo Chagra comentó que Chiapas es una hermosura.