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La serie turca Leyla se llevó el premio a mejor telenovela en la 54ª edición de los Emmy Internacionales, celebrada el lunes en Nueva York. Con este triunfo, la producción de Ay Yapım se impuso ante otras tres nominadas: la también turca Uzak Sehir, la brasileña Garota do Momento y la segunda temporada de la española Valle Salvaje.

Para quienes no conocen la trama, Leyla es una adaptación de la brasileña Avenida Brasil. Sigue la historia de una joven que fue abandonada por su madrastra en un basurero y que, años después, regresa buscando venganza, aunque en el camino se topa con temas de amor y justicia. Seamos honestos, el tropo de la venganza nunca falla y parece que los jueces internacionales están tan obsesionados con el drama turco como nosotros.

Este premio no es casualidad, ya que Türkiye viene arrasando en esta categoría. Antes de Leyla, ya habían ganado Kara Sevda en 2017 y Yargı en 2023. Básicamente, ya saben cómo ganar estos premios.

La gala, que fue conducida por el actor Michael Urie, repartió 16 galardones competitivos entre candidaturas de 64 programas de 22 países diferentes. El Reino Unido fue el gran ganador de la noche con nueve premios, pero también hubo triunfos para producciones de Argentina, Bélgica, Francia, Alemania y Sudáfrica.

En otras categorías, la serie francesa Carême ganó como mejor serie dramática, mientras que la segunda temporada de la argentina División Palermo se llevó el premio a la mejor comedia. En cuanto a las actuaciones, el británico Bobby Schofield fue premiado como mejor actor por Unforgivable y la belga Mona Mina Leon ganó como mejor actriz por Holy Sh!t.

El evento también reconoció el trabajo de Louis Theroux: The Settlers en la categoría de mejor documental, a Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War en actualidad y a 24 Hours in the Kill Zone de Sky News en la sección de noticias. Finalmente, Bela Bajaria recibió el Premio de los Fundadores y Gerhard Zeiler fue distinguido con el Premio de la Dirección.

¿Será que ya es momento de que nos lleguen más series así de intensas al streaming o ya tenemos suficiente con tanto drama?