Entretenimiento

Patricio Borghetti visitó el programa Hoy el 24 de noviembre para platicar sobre su experiencia en el reality ¿Quién es la Máscara? y no pudo ocultar lo mucho que disfrutó la aventura. Ante Tania Rincón, Nicola Porcella y Andrea Escalona, el artista confesó que todo el proceso fue un regalo, especialmente por la ola de cariño que recibió en redes sociales, algo que no se imaginaba a pesar de que su esposa, Odalys Ramírez, ya había pasado por la temporada anterior y le había contado la buena vibra del show.

El momento más emotivo para el actor fue revelar que Celia Lora, la hija de Alex Lora, se puso en contacto con él. Patricio contó que Celia le escribió para decirle que amaron el personaje de Alex Loro y que el propio Alex Lora también lo veía, y señaló que para él ese fue el mayor halago, pues interpretó al personaje con toda la admiración y respeto, con mucha responsabilidad.

Además del éxito en el reality, el regreso a los foros de Televisa fue un golpe de nostalgia directo al corazón. Patricio admitió que mucha gente no se esperaba verlo ahí porque llevaba diez años sin pisar esos estudios. Para colmo, al llegar a su camerino, se dio cuenta de que era el mismo donde grabó su primera telenovela, DKDA. El actor confesó que el primer programa fue el más difícil porque estaba desbordado de emoción y muy contento de estar de vuelta.

La verdad es que volver después de una década y encima recibir el visto bueno de la familia Lora es un cierre de ciclo espectacular. ¿A poco no se siente la nostalgia de volver al lugar donde todo empezó?