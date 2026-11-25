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Ernesto Laguardia regresa a los melodramas en la nueva historia de Pedro Ortiz de Pinedo, titulada tentativamente Enséñame a quererte. El actor, que viene de participar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, interpretará a un hombre que se niega a envejecer, al que describió como un chavorruco, aunque con una personalidad simpática, ligera e inocente.

Laguardia se mostró muy entusiasmado con la trama y agradeció a Ortiz de Pinedo por la oportunidad de darle vida a este personaje. Su última incursión en las telenovelas fue en 2025 con la producción de Juan Osorio llamada Amanecer, donde interpretó a Íñigo Tarragona.

Por su parte, el productor Pedro Ortiz de Pinedo, quien viene del éxito de Cuando fui bonita, confirmó que las grabaciones de Enséñame a quererte empezarán a mediados de enero de 2027. El estreno de la historia está contemplado para junio de ese mismo año. Además, el productor se encuentra preparando el estreno de Alcanzar una estrella, que también llegará a la pantalla en 2027.

Ya queremos ver cómo le hace Ernesto para verse como alguien que no acepta los años, porque el concepto de chavorruco siempre da para escenas muy divertidas. ¿Se imaginan el look que le pondrán?