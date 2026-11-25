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El 24 de noviembre se celebró el Duelo de Nominación en La Granja VIP. Mario “Mono” Osuna logró salvarse de la eliminación tras ganar el Duelo de Nominación, dejando a Manelyk en la cuerda floja. A pesar de que Manelyk contó con el apoyo de Sol, no pudo superar el circuito y se convirtió en la segunda nominada de la semana, acompañando a Julio Camejo en la temida placa.

Aunque Mono Osuna salió victorioso con la ayuda de Ernesto, no puede cantar victoria definitiva. El juego es traicionero y podría volver a ser nominado en el Miércoles de La Asamblea o en el Viernes de La Traición, días donde cualquiera que se sienta seguro puede terminar en riesgo.

Por otro lado, Kunno es quien lleva la ventaja total en esta semana 12. Al ser el actual capataz, tiene inmunidad completa y el poder de decidir quién de los granjeros se va al duelo, mientras que el otro Granjero lo escoge el público.

El privilegio de ser capataz no solo es protección. Kunno tiene poder sobre la habitación de lujo, una tina exclusiva y comida especial, y es el encargado del presupuesto semanal, escogiendo qué se compra en la comida de los Granjeros.

Actualmente quedan menos de 10 granjeros compitiendo por el premio y el trofeo. A este grupo se unieron cuatro atletas de Exatlón México, quienes participan en algunas dinámicas, pero su estancia es solo por una semana y no compiten por el premio final.

¿Creen que Manelyk logre sobrevivir a la placa o ya es hora de que haga sus maletas?