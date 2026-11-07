Mariana Ochoa se lanza el spoiler y revela su pelea en Ring Royale 2

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Mariana Ochoa cometió una indiscreción durante una charla en un podcast y terminó confirmando que participará en Ring Royale 2, revelando además quién será su rival.

Aunque Poncho de Nigris solo había dado a conocer algunos nombres de los participantes, los combates se han estado filtrando. Previo a esto, en La Granja VIP se mencionó que Kunno podría pelear contra Rodrigo Peralta. Ahora, la cantante Mariana Ochoa soltó la sopa sobre la cartelera del evento.

En una conversación con Massad Altamimi, donde hablaron sobre sus compromisos futuros, la ganadora de La Casa de los Famosos admitió que estará en el evento. Pero no se quedó ahí y confesó que la tendrá difícil porque se enfrentará a Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris.

Mariana comentó que ella es quien tiene miedo porque considera que Marcela es buenísima. Con esto, se confirmaría una de las peleas estelares de la rama femenil para el evento, el cual se llevará a cabo en marzo del próximo año.

Ya se sabía que Marcela Mistral estaría en esta edición para defender el triunfo que logró contra Karely Ruiz en la versión anterior, pero su contrincante no se había anunciado oficialmente. Ahora, después de que Mariana se adelantara, Poncho de Nigris no ha reaccionado ni ha confirmado si el combate efectivamente se dará.