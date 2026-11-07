U2 confirma que iniciará su gira mundial en la Ciudad de México el próximo marzo

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La Ciudad de México es el lugar elegido para el arranque de la próxima gira internacional de U2. Bono confirmó que la banda iniciará sus presentaciones en la capital mexicana el próximo marzo. Para la agrupación, los shows en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) han sido de los mejores de toda su carrera debido a la calidez de los fans.

U2 es una de las bandas más influyentes del rock.

Amor por la CDMX y anécdotas de grabación

Bono describió a la Ciudad de México como uno de los mejores lugares para pasar el tiempo, destacando la comida, la cultura, el arte y la arquitectura, tanto en los espacios más sofisticados como a nivel de calle. El vocalista admitió que el apoyo del público mexicano los ha llevado a niveles de intensidad que incluso llegan a aterrorizarlos, por lo que expresó su deseo de devolver un poco de ese cariño en su próximo show.

La banda recordó con gusto su visita en mayo de este año, cuando grabaron el videoclip del sencillo Street of Dreams. Bono mencionó que fue una experiencia muy divertida y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la alcaldesa Clara Brugada les permitieron tocar para su audiencia. The Edge añadió que disfrutaron el clima, pues llovió, algo con lo que ya estaban familiarizados.

Una de las escenas más curiosas del video de Street of Dreams, realizado por los cineastas mexicanos de Cliqua, ocurrió cuando la banda tuvo que salir al balcón de un departamento para avisar a la multitud que no podían seguir tocando por la lluvia. Bono calificó a la gente mexicana como muy cool, ya que los residentes del departamento, que estaban cenando en ese momento, reaccionaron con tranquilidad y permitieron que U2 usara su balcón sin problema.

El concepto detrás de Carnaval de Luz

El próximo 13 de noviembre se estrena oficialmente Carnaval de Luz, el decimosexto álbum de estudio de la banda. Eligieron un título en español porque les parece emblemático de un espíritu de libertad que desafía la oscuridad y la negatividad. The Edge confesó que cometieron un pequeño error gramatical con el nombre, pero aseguró que su español ya es bastante bueno y que el disco es una respuesta de alegría frente a tiempos difíciles.

El proceso de creación no fue sencillo. Larry Mullen Jr. comentó que hubo momentos difíciles en el estudio, pero que el disco evolucionó. El baterista explicó que fue necesario revisar experiencias musicales pasadas para llegar al siguiente nivel, subrayando que entrar al estudio requiere mucho trabajo y generosidad para permitir que otros jueguen con las ideas propias. Además, mencionó que el espíritu del álbum estuvo marcado por el hecho de que la banda entró en su año cincuenta.

Nervios y lanzamientos escalonados

A pesar de tener una trayectoria larguísima, Bono confesó que sigue sintiendo mariposas y nervios con cada nuevo lanzamiento. Contó que incluso se ha despertado en medio de la noche para remezclar la canción Glorify en su cabeza y tomar notas.

El plan de lanzamiento de Carnaval de Luz es extenso: se publicarán 24 canciones a lo largo de 12 meses. Bono explicó que primero lanzaron el EP Days of Ash con canciones de protesta, seguido por temas más religiosos como Easter Lily, y finalmente la idea del carnaval. Para la banda, este proyecto es una invitación a que la audiencia se pierda en la música con ellos.

Finalmente, el vocalista reflexionó sobre la conexión entre el idioma español y la fiesta, mencionando que los irlandeses perciben que quienes hablan español tienen más ese espíritu. Habló de los festivales en México y de su paso por Río con Quincy Jones y Gilberto Gil, quien les explicó el papel del ritmo en la música, más allá de los ritmos de rock and roll que llegaron originalmente de Cuba.

O sea, que U2 llega con todo el mood festivo y un disco que promete sacudirnos. ¿Ya tienen listo el outfit para marzo?