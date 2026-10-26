Karime Pindter revela que se comunica telepáticamente con su gato

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En su participación en el podcast Vida de pelos, la exhabitante de La casa de los famosos México confesó que aprendió a comunicarse telepáticamente con su gato, Norris, debido a la ansiedad que le provocaba estar lejos de él por mucho tiempo.

La creadora de contenido explicó que utilizó este método especialmente cuando estaba encerrada en el reality show, donde le enviaba mensajes mentales para reafirmar su cariño y decirle que lo amaba, asegurando que esto realmente funciona.

Karime contó que, en la mayoría de sus viajes de trabajo, prefiere no tener días libres o tomar el vuelo más temprano posible para regresar a casa y pasar más tiempo con su mascota, ya que no puede estar sin él.

Recientemente, tras remodelar su departamento, Karime volvió a contactar a la persona con quien había entablado su comunicación antes. En ese momento, la persona le explicó que a Norris le estaba molestando el ruido, razón por la cual el gato tuvo que mudarse temporalmente.

Gracias a este proceso, Karime pudo conocer la percepción que Norris tiene sobre ella y cómo la ve el felino cuando están juntos. La confesión ya generó diversas reacciones en redes sociales, pues Norris es considerado el amor de su vida.