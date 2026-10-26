Itatí López llega a La Mansión VIP 2

Entretenimiento

Itatí López es la segunda confirmada para La Mansión VIP 2. El anuncio llegó a través de las redes sociales oficiales del programa de convivencia producido por HotSpanish, que está soltando los nombres de los participantes poco a poco.

Con esto, Itatí se une a Karely Ruiz, quien fue la primera en ser presentada hace unos días. El elenco se seguirá armando, ya que la producción avisó que seguirá revelando quiénes más entrarán al juego en los próximos días.

Para los que no la ubiquen, Itatí es una creadora de contenido mexicana que se mueve fuerte en TikTok y YouTube con videos de maquillaje y belleza. También tiene su propio pódcast, Suelta la lengua con Itatí, donde ha expandido su presencia digital. Ahora le toca probar suerte en un formato donde todo queda a la vista del público.

Aparten la fecha: la segunda temporada se estrena el 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Podrán verlo a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

Sinceramente, con Itatí y Karely ya hay suficiente chispa para que esto se ponga intenso. ¿Quién creen que sea la siguiente sorpresa?