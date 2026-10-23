La mansión de Juan Gabriel en Florida sale a la venta por 38.9 mdd

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La antigua residencia de Juan Gabriel en el sur de Florida salió al mercado el 7 de octubre con un precio de 38.9 millones de dólares. Esta cifra la coloca como una de las propiedades más costosas de Southwest Ranches, una localidad al norte de Miami conocida por sus mansiones y terrenos extensos.

El precio actual supera incluso la vivienda más cara que se ofrecía anteriormente en esa zona, la cual estaba anunciada por 22.5 millones de dólares. La propiedad fue comprada originalmente por el cantante y compositor mexicano en 1995 y tiempo después se la traspasó a uno de sus hijos.

Lujos y espacios

La finca abarca casi cuatro hectáreas y cuenta con seis edificios en total. Entre ellos destaca la residencia principal con cinco dormitorios y una casa para invitados. Para los que aman el deporte, el complejo incluye un pabellón de baloncesto de 975 metros cuadrados.

El terreno también tiene dos piscinas, estanques y árboles frutales, diseñados para aprovechar la amplitud del espacio.

El negocio inmobiliario

La propietaria actual, que es una sociedad limitada, compró la mansión en 2022 por 9 millones de dólares. El precio de venta actual representa más de cuatro veces esa cantidad.

Aunque la propiedad ya está en el mercado a través de la inmobiliaria Coldwell Banker, hasta el 22 de octubre no se ha informado de ninguna oferta aceptada ni de una venta final.

Habrá que ver quién tiene la cartera tan llena para comprarse el refugio del Divo de Juárez. ¿Ustedes se comprarían una casa con cancha de básquetbol propia?