Miroslava Montemayor usa la IA para elegir su disfraz de Halloween y nos dejó así

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Miroslava Montemayor volvió a romper el internet después de compartir una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial donde aparece caracterizada como diferentes personajes para Halloween.

La conductora de TNT Sports, quien es una de las caras más conocidas de las transmisiones de la UEFA Champions League en México, decidió dejar el futbol de lado para jugar con la tecnología y sorprender a sus seguidores con sus posibles atuendos.

Todo empezó en su cuenta de X, anteriormente Twitter, donde publicó una imagen muy peculiar: Miroslava vestida como una galleta Oreo color rosa. La conductora escribió que paren todo porque ya había encontrado su disfraz, lo que provocó reacciones inmediatas de sus fans y hasta de su colega Majo González.

Pero como en la vida real nunca nos decidimos por un solo outfit, la presentadora sorprendió a todos publicando más opciones. Esta vez se fue por el lado de los cómics y mostró tres versiones digitales inspiradas en Black Widow, Gatúbela y Emma Frost, personajes icónicos de Marvel y DC.

Ante la duda de cuál elegir, Miroslava confesó que ya no sabía cuál prefería, dejando la decisión abierta para la celebración de Halloween. Honestamente, pasar de una galleta rosa a Gatúbela es un salto muy aventurado, pero así es la IA.

¿Ustedes qué dicen? ¿La galleta Oreo o el mood de superheroína?