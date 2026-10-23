Arturo Villegas dice ser el nuevo director artístico de Ángela Aguilar y lanza plan para salvarla

Entretenimiento

Arturo Villegas, quien se desempeña como conferencista, publicó un video en sus redes sociales donde afirma ser el nuevo director artístico de Ángela Aguilar. El hombre aseguró que tiene un diagnóstico claro sobre la situación de la cantante: considera que la están enterrando viva y que esto no tiene que ver con su talento.

Según Villegas, Ángela pasó de ser la princesa del regional a convertirse en la villana nacional debido a su matrimonio con Christian Nodal. El conferencista señaló que México le ha dado un castigo excesivo, recordando que en la última premiación le gritaron el nombre de la ex pareja de su esposo y que en redes sociales el odio ha sido brutal y agresivo.

Para el estratega, esto es una muestra de hipocresía y machismo selectivo en México. Argumentó que mientras a la mujer se le lincha por fijarse en un hombre con pareja, a Nodal nadie le dice nada y sus conciertos siguen llenos, por lo que el hombre sigue facturando mientras ella es castigada.

El plan de rescate

Villegas detalló que su estrategia para salvar la carrera de la intérprete no se basa en victimizarla, sino en tres pasos muy específicos. Primero, propuso un retiro táctico de seis meses de México, evitando alfombras rojas y trabajos como conductora para que el odio desaparezca ante su ausencia.

Como segundo paso, sugirió un cambio de narrativa. El plan consiste en dejar atrás la imagen de la niña de La Llorona para apropiarse del insulto y lanzar un disco adulto titulado La Villana.

Finalmente, propuso que Ángela dé una sola entrevista fuera de México, sin llorar y asumiendo su historia, bajo la premisa de que en México no se pide perdón, sino que se impone respeto.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su familia han confirmado o desmentido que el conferencista forme parte de su equipo de trabajo. Solo nos queda esperar a ver si la princesa se anima a ser la villana o si este plan se queda solo en el deseo de Arturo. ¿Ustedes creen que un disco de villana le devuelva el cariño del público?