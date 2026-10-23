Los Peniche en el set: las novelas donde Arturo y Brandon han trabajado juntos

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Arturo y Brandon Peniche han compartido pantalla en varias ocasiones.

En la producción Tierra de Amor y Coraje, que se transmite por Las Estrellas los lunes a viernes a las 9:30 de la noche, ambos interpretaron a padre e hijo también en la ficción. Arturo tuvo una participación especial como Manuel, el papá de los hermanos Coraje: Juan, Jerónimo y Lalo, siendo Brandon quien dio vida a Jerónimo.

Pero que no te engañen, esta no es la primera vez que se encuentran en un set. Si quieren hacer un maratón de sus trabajos juntos, pueden irse hasta 2014 con la novela La Malquerida, disponible en ViX. En esa historia, Arturo interpretó a Héctor Robledo y Brandon a Manuel Palacios.

Para 2016, el dúo volvió a demostrar su talento en A qué no me dejas, otra producción que se puede encontrar en la plataforma de ViX. En esta trama, Arturo Peniche fue Gonzalo Murat Cervantes, mientras que Brandon tuvo la oportunidad de personificar a dos personajes: René Greepe y Eugenio Sandoval.

En 2024 trabajaron juntos en La historia de Juana, protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche, quien interpretó a Gabriel Rubio Poza. En este caso, Arturo Peniche volvió a hacer una aparición especial, aunque esta vez en el papel de un médico. Esta producción también se encuentra disponible en ViX.

La verdad es que el talento viene en la sangre y estos dos saben cómo dominar la escena. ¿Cuál de todas estas parejas actorales es su favorita?