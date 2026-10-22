Poncho Herrera terminó en el hospital y todo apunta a un problema en la rodilla

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Poncho Herrera dejó a todos con el pendiente después de publicar unas fotografías en Instagram donde aparece recostado en una cama de hospital. Aunque no dio detalles específicos sobre qué pasó, acompañó las imágenes con un mensaje donde decía que octubre no cambie porque vale mil.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo de colegas como Ana Brenda Contreras, Fernanda Castillo, Omar Chaparro y Erik Hayser. Incluso el futbolista Raúl Jiménez le mandó buenos deseos, quien también pasó por una cirugía de rodilla hace poco.

Todo indica que el problema es su rodilla izquierda. El actor de 43 años ya había subido otras fotos donde se veía el equipo de recuperación y escribió que la tercera es la vencida, refiriéndose a su bendita rodilla. A pesar de que tuvo que pasar por el quirófano, Poncho se ha tomado todo con humor.

Lo bueno es que, aunque terminó en el hospital, el protagonista de La casa de los espíritus no ha dicho que vaya a cancelar ninguno de sus proyectos que vienen en camino.