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Ricardo Arjona tuvo un momento muy especial durante su presentación en la ciudad de Chihuahua. El cantante recibió un sombrero blanco de regalo y, para sorpresa y alegría de los asistentes, decidió ponérselo en ese mismo instante.

El momento fue súper emotivo porque Ricardo se quitó el sombrero con el que inició el show y se puso el regalo chihuahuense, viéndose muy feliz mientras seguía con el concierto. Los fans se emocionaron muchísimo al ver que el artista aceptó el detalle y decidió seguir cantando con la prenda puesta.

La verdad es que estos detalles son los que hacen que un show sea memorable. ¿Se imaginan la cara de los fans cuando vieron que sí se lo puso?