Entretenimiento

En la semana 12 de La Granja VIP, Kunno y Yann Lobo deberán escoger al Granjero o Peón que tendrá que irse al Duelo de Nominación, además de decidir qué Atleta lo acompañará en el circuito.

A diferencia de otras semanas, este movimiento podría favorecer la estrategia de La Resistencia. Mientras tanto, Adal Ramones se encarga de anunciar quién fue el seleccionado por el público, quien igualmente tendrá el apoyo de un Atleta.

Ya queremos ver cómo reaccionan los demás Granjeros a este movimiento. ¿Será que la estrategia de La Resistencia sí va a dar frutos o se les va a regresar la jugada?