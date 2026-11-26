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Jorge Salinas está de regreso en las telenovelas de Televisa y no viene solo, sino de la mano del productor Carlos Moreno para la historia titulada Luz de mis Noches. La producción ya se encuentra en fase de grabación y el equipo aprovechó las redes sociales para presumir cómo luce el actor en este nuevo proyecto.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la telenovela, compartieron una fotografía donde se puede ver a Salinas personificado como Aristeo Montealbán. El personaje promete drama intenso, ya que según la descripción del posteo, Aristeo tiene a La Candelaria en sus manos, pero guarda secretos que ni todo su poder podrá mantener bajo llave. La gran duda que dejan picando es qué pasará cuando el pasado lo alcance.

Los fans no tardaron en reaccionar y llenaron la publicación de elogios, asegurando que el actor se ve muy bien en esta producción y que ya están ansiosos por verlo nuevamente en la pantalla chica.

Para los que ya quieren saber quiénes más saldrán en este melodrama, los protagonistas son Romina Poza y José Pablo Minor. Pero ojo, que el elenco de Carlos Moreno viene pesadísimo y cuenta con nombres como Leticia Calderón, Andrés Palacios, Karla Esquivel, Alma Delfina, Vanessa Bauche, Roberto Sosa, Odiseo Bichir, Mayra Rojas, Carlos Speitzer, Pierre Louis, Ramsés Alemán y Moma Moreno.

La verdad es que con ese reparto tan robusto y el regreso de Jorge Salinas, parece que Televisa quiere ir con todo. ¿Será que Aristeo Montealbán se convertirá en nuestro nuevo villano favorito o terminará siendo la víctima de sus propios secretos?