Entretenimiento

El programa Me Caigo de Risa, conducido por Faisy y protagonizado por la Familia Disfuncional, no se transmitió en su horario habitual el 25 de noviembre. Canal 5 decidió modificar su programación para dar prioridad a los encuentros de la Liguilla del futbol mexicano.

La señal del canal se dedicó a transmitir dos partidos correspondientes a los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. El primer encuentro fue el Toluca contra el Atlas a las 18:50 horas, seguido por el partido entre Monterrey y América a las 21:00 horas.

Debido a este ajuste, el show que se encuentra en su doceava temporada y que ha mantenido un buen recibimiento con nuevos juegos e invitados especiales, tuvo una pausa en su emisión de las 8:30 de la noche.

La transmisión normal de Me Caigo de Risa se retoma este 26 de noviembre a las 8:30 pm por Canal 5.