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María Vargas quedó fuera del Top 30 de Miss Universo 2026 el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La mexicana quedó fuera tras participar en la ronda de traje de baño, y la conversación sobre su salida se mantuvo entre las tendencias en redes sociales el miércoles 25 de noviembre.

El certamen es una competencia internacional de belleza femenina organizada por la Miss Universe Organization. En esta edición número 75, México buscaba el segundo triunfo consecutivo, ya que Fátima Bosch había obtenido el título internacional en noviembre de 2025, pero la corona terminó en manos de la puertorriqueña Jennifer Barreto.

El juicio de las redes sobre su pasarela

Aunque el jurado no publicó calificaciones individuales ni explicó los criterios exactos que dejaron a Vargas fuera, los usuarios de internet se encargaron de hacer el análisis. Tras revisar videos de la gala final y de la competencia preliminar, muchos señalaron que su técnica de pasarela y su proyección no estuvieron al nivel de otras concursantes.

María Vargas caminó en el Coliseo José Miguel Agrelot sin que se vieran tropiezos visibles, pero la audiencia digital consideró que su presentación tuvo menor fuerza. Las críticas se centraron específicamente en su postura, el manejo de los brazos, el ritmo que llevó durante el recorrido y la falta de conexión con las cámaras. Para algunos, simplemente no logró una presencia escénica suficiente para diferenciarse del resto.

Sin embargo, no todo fue crítica. Hubo quienes defendieron su desempeño argumentando que los videos cortos que circulan en plataformas digitales no permiten valorar la presentación completa. Este sector de la audiencia recordó que la belleza no sigue una fórmula única y que la percepción de la imagen y el estilo depende de criterios personales, culturales y sociales.

El detalle de la banda y las confusiones del vestido

Un punto que encendió las conversaciones fue un error visual: la banda de México apareció volteada durante una parte del desfile. Los seguidores compartieron capturas y videos resaltando que este accesorio alteró la imagen de la candidata frente a las cámaras. Si bien la organización de Miss Universo no mencionó el hecho ni confirmó si influyó en la evaluación, algunos usuarios plantearon que en un concurso donde hay tan poco margen para fallar, los detalles de vestuario y coordinación pueden afectar la impresión final.

Por otro lado, surgió una confusión en redes sociales sobre su desempeño en el vestido de noche. Varias publicaciones atribuyeron la eliminación a errores en esta categoría, pero la realidad es que María Vargas no modeló el vestido de gala en la noche final del 24 de noviembre, ya que esa ronda era exclusiva para las 12 semifinalistas.

La mexicana sí presentó su vestido de noche días antes, durante la competencia preliminar, etapa que se evaluó junto con la entrevista privada para definir al grupo del Top 30. El ruido digital se debió a que se compartieron imágenes de la preliminar como si fueran de la gala definitiva, creando la falsa idea de que cometió un error en una pasarela que ni siquiera realizó en la noche final.

El idioma y la fuerte competencia latina

También se especuló sobre el manejo del idioma. Algunos usuarios sugirieron que haber respondido en inglés pudo darle una ventaja a Vargas, pero esto es irrelevante ya que ella quedó fuera antes de llegar a la ronda de preguntas, la cual estuvo reservada únicamente para las cinco finalistas.

El hecho de hablar español no representa una penalización oficial, y se recordó que en ediciones anteriores hubo ganadoras que utilizaron intérpretes. No existe ninguna declaración del jurado que relacione la salida de la mexicana con sus habilidades lingüísticas.

Finalmente, seguidores del certamen consideraron que el nivel de las representantes latinoamericanas redujo las posibilidades de Vargas. Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela lograron avanzar al Top 5, lo que elevó la comparación regional desde el inicio. Vargas enfrentó a aspirantes con un respaldo muy fuerte en redes sociales y una experiencia considerable en pasarela, según esa percepción.