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Dragon Ball Legends sigue apostando por Dragon Ball GT y potencia a Goku y Vegeta en la saga de los Dragones Oscuros. Este arco final de la serie funciona como la continuación del manga de Akira Toriyama y el juego para móviles de Bandai Namco lo sigue explotando.

En el marco del Dragon Ball Legends Festival 2026, la compañía presentó una nueva carta dual de categoría Legend. Esta unidad aumenta el poder del Super Saiyan 4 y transporta a los jugadores a una de las etapas más famosas de la franquicia, donde Yi Xing Long puso contra las cuerdas a los Guerreros Z mientras estos lucían sus transformaciones máximas. Esta llegada ocurre después de que se presentara la versión Ultra de Omega Shenron.

La gran sorpresa de este lanzamiento es el Tag mejorado con Gogeta Super Saiyan 4, quien cuenta con habilidades definitivas espectaculares y un remate final especialmente potente. La animación de presentación del personaje ha causado impacto entre los fans, sumando más de 7000 me gusta en redes sociales.

Lo más atractivo para los jugadores es que esta nueva unidad permite realizar la fusión durante la batalla para convertirse en Gogeta Super Saiyan 4. Para lograrlo, Goku y Vegeta deben cumplir ciertos requisitos durante la partida y así transformarse en el guerrero definitivo, aquel que ni el mismo Omega Shenron pudo derrotar en el anime original, aunque en la historia original dicha transformación durara poco tiempo.

Además, el uso de esta fusión desbloquea animaciones inéditas, lo que representa una oportunidad para disfrutar de este poder de una forma nueva. Dragon Ball Legends se mantiene como un videojuego de lucha gratuito para sistemas Android y iOS, consolidándose como una de las aplicaciones más ambiciosas y punteras basadas en el popular manga y anime.

Sinceramente, volver a ver a Gogeta SSJ4 con animaciones nuevas es un golazo, aunque ya sabemos que el tiempo de la fusión es más corto que un video de TikTok. ¿Ustedes son team GT o prefieren quedarse con Super?