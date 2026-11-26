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David Zepeda podría estar preparando su regreso a las telenovelas tras el éxito de su protagónico en Tan cerca de ti, nace el amor, donde trabajó junto a Oka Giner.

El actor contó que ya tuvo la oportunidad de realizar algunas escenas y pruebas con directores reconocidos. Según explicó, cree que Nacho Sada o quien corresponda se lo hará saber a su tiempo. Dijo que tuvo la fortuna de estar con dos grandes directores con quienes ojalá trabaje próximamente.

Zepeda confesó que disfruta mucho de los procesos de selección para obtener un personaje. Para él, los castings son fundamentales porque no solo evalúan las características físicas, sino también la propuesta actoral y la química que se genera con los compañeros de reparto.

Sobre los rumores que dicen que compartirá créditos con Mayrín Villanueva y Sebastián Rulli, el actor prefirió no dar más detalles. Explicó que respeta las decisiones y los tiempos de las producciones, además de que quiere respetar las jerarquías de sus jefes y productores.