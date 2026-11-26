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La Granja VIP tenía programada La Asamblea para el miércoles 25 de noviembre. Esta dinámica es una de las más temidas por los participantes, ya que pone en riesgo directo su permanencia en el juego al sumar nombres a la Tabla de Nominación, lo que significa que alguien más estará a un paso de quedar fuera de la competencia.

El camino a la nominación

Antes de que se llevara a cabo La Asamblea, la Tabla de Nominación ya tenía dos nombres confirmados: Julio Camejo y Manelyk González. El caso de Julio fue resultado de una jugada directa, ya que fue puesto en esa posición por La Bebeshita. Ella, quien fue la onceava persona eliminada, utilizó su Legado para dejar nominado a Julio; esta regla establece que quien sale los domingos de Eliminación tiene el poder de elegir a alguien para que quede nominado de forma directa.

Por otro lado, Manelyk González llegó a la lista de nominados de la semana 12 tras un enfrentamiento competitivo. Manelyk quedó nominada luego de perder en la dinámica de El Duelo de Nominación, donde se midió contra Mario “Mono” Osuna, quien logró salir victorioso y dejarla en riesgo.

Chispas en El Palenque

La tensión no solo estuvo en las reglas del juego, sino en los roces personales. El 25 de noviembre, Julio Camejo y Yann Lobo tuvieron un encuentro muy fuerte en el área de El Palenque. Durante este momento, que fue uno de los más intensos de la Gala, ambos se sinceraron sobre las cosas que les molestan del otro, sacando a la luz diferencias que ya traían desde tiempo atrás.

Julio Camejo soltó una bomba al revelar que trabajó con Yann en el pasado y que, en aquel entonces, Yann participó en burlas y comentarios despectivos hacia una mujer que formaba parte del mismo proyecto. Según Julio, esto le causó mucho enojo y es parte de la razón por la que ahora considera a Yann como su enemigo. Por su parte, Yann defendió su postura asegurando que, si alguien le cae mal, es estrictamente por temas de actitudes y formas de ser, y no por el aspecto físico de la persona. Yann cerró el enfrentamiento diciendo que, aunque Julio puede parecer muy encantador, en realidad es alguien que da una puñalada por la espalda.

La Asamblea y el destino de los granjeros

La Asamblea se transmitiría en vivo, y en ella los concursantes tendrían que sincerarse frente a frente en una transmisión en vivo. En ella, cada Granjero tendría que justificar las razones para nominar a un compañero determinado, algo que podría generar tensiones, conflictos y terminar con alianzas.

La transmisión de estos eventos se realizó a través de la señal de Azteca UNO a las 8:30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México.

Julio Camejo, quien ahora se encuentra en la cuerda floja, es un actor y danzarino cubano que emigró con su familia a Cancún en 1982 y posteriormente se estableció en la Ciudad de México.

Honestamente, con este nivel de drama, ya no sabemos quién es el villano de la historia. ¿Ustedes a quién salvarían?