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Keanu Reeves visitó una librería al sur de la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2026 para repartir firmas de su obra El libro de otro lugar. El actor de Matrix estuvo solo unos minutos en el lugar, pero el evento se realizó sin un anuncio mediático importante, sin dar oportunidad de que más gente buscara el autógrafo.

La falta de organización desató la furia en redes sociales. Varios clientes y seguidores reclamaron en redes sociales; un usuario dijo que el evento se veía "muy de nicho" y otro que fue "puro influencer, no fans ni lectores".

Entre los sorprendidos estuvo la actriz Liz Gallardo, quien escribió en las redes de la librería que no podía creer que no hubiera avisado y pidió que le apartaran uno de los libros que Keanu dejó firmados.

En los videos publicados por el establecimiento se ve al actor caminando feliz por la planta alta y firmando ejemplares sin que hubiera gente alrededor, más allá de la persona que llevaba la obra. En un momento, Keanu preguntó si podían oler el aroma del papel de los libros.

Sobre su novela, el actor explicó que se puede definir en tres palabras: vida, muerte y voluntad. Comentó que, pase lo que pase, la obra cuenta nuestra historia, la historia del lector y la historia que viene hacia uno.

Esta visita ocurrió horas antes de que el 26 de noviembre de 2026 se presente en el estadio Fray Nano con sus grupos musicales Dogstar y Puscifer, previo al show estelar de A Perfect Circle.

¿Cómo se te ocurre organizar un evento con Keanu y no avisar al mundo? ¡Imagínense el coraje!