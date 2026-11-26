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Mía Rubín despejó las dudas sobre el destino del caballo que recibió durante su noviazgo con el rejoneador Tarik Othón. Tras el fin de su relación, la intérprete confirmó ante la prensa que el animal continúa cerca de ella y que actualmente vive en un rancho ubicado en México.

Al ser cuestionada sobre el ejemplar, Mía describió al caballo como su mascota y su bebé, dejando claro que conserva el cariño por el animal a pesar de la separación. No obstante, la cantante prefirió no entrar en detalles sobre la ubicación exacta del rancho ni sobre quién se encarga del cuidado diario del animal. Tampoco explicó si el caballo sigue vinculado a los proyectos profesionales de Tarik Othón o si ahora es responsabilidad total de ella, y evitó comentar si existe algún acuerdo legal o personal entre ambos respecto a la mascota.

El fin de una relación de tres años

Esta aclaración llega días después de que Mía Rubín confirmara la ruptura con Tarik Othón, con quien mantuvo un noviazgo de cerca de tres años y medio. La pareja había celebrado su tercer aniversario en mayo de 2026 a través de mensajes en redes sociales, pero meses más tarde la artista anunció el final del vínculo durante la premiación de GQ Latinoamérica.

Mía admitió que el desenlace de la historia no fue como ella esperaba, aunque subrayó que fue una decisión tomada por ambos. Para evitar polémicas, descartó que la separación se debiera a la intervención de una tercera persona o a algún conflicto público. Según explicó, la ruptura responde a una etapa en la que ambos necesitan crecer por caminos separados. Mientras que Tarik Othón tiene planes de mudarse a España para atender sus proyectos, Mía Rubín se queda en México para enfocarse en su carrera musical.

Prioridad a la salud mental y el crecimiento personal

Más allá del tema sentimental, la cantante compartió que se encuentra en una fase de cambios internos profundos. Aseguró que, independientemente de su estado civil, ha vivido transformaciones importantes que le han permitido reencontrarse consigo misma y definir la persona que desea ser, tanto en su vida privada como en los escenarios.

Mía afirmó sentirse más plena, segura y feliz que nunca, aclarando que esta sensación no proviene de una postura de superioridad, sino de la tranquilidad de no tener que dar explicaciones a nadie. En este sentido, destacó la importancia de la terapia psicológica, recomendando a los demás acudir a ella de manera constante y no esperar a atravesar una crisis personal para buscar ayuda, ya que es una herramienta fundamental para manejar la vida cotidiana.

Nuevos horizontes en la música pop

En el plano profesional, Mía Rubín está enfocada en construir una nueva faceta dentro del pop. Recientemente lanzó el sencillo Replay, el cual describe como un reflejo de su vivencia actual como artista y persona, y un paso necesario para consolidarse como una figura del género.

La cantante también recordó su colaboración con Edwin Luna en el tema Qué jodido, experiencia que le permitió experimentar con otros estilos musicales. Mía adelantó que tanto este año como el siguiente estarán llenos de música, ya que tiene preparados más lanzamientos para su público.

Finalmente, la artista reflexionó sobre la presión de las redes sociales, calificándolas como poco realistas. Explicó que las plataformas suelen mostrar versiones incompletas de la vida y que, como figura pública, busca visibilizar que existen días en los que uno no se siente bien, pues hablar de esos momentos no impide celebrar las etapas de felicidad.